WhatsApp: finalmente si potrà inviare un messaggio ai contatti non salvati in rubrica

Come di consueto, la versione beta di WhatsApp arriva ad offrirci nuove funzionalità, alcune delle quali molto attese dagli utenti. Dopo gli ultimi miglioramenti, soprattutto sui messaggi vocali, è grazie all’ultimo aggiornamento della beta di WhatsApp per Android (v2.22.8.11) che scopriamo l’arrivo di una nuova funzionalità: l’invio diretto di un messaggio a un numero che non appartiene ai nostri contatti.

Attualmente sulla versione stabile, è impossibile contattare direttamente una persona “sconosciuta” – o meglio non registrata nei propri contatti – tramite messaggio nell’applicazione. Tuttavia, ciò dovrebbe cambiare secondo WABetaInfo.

Questa nuova beta aggiunge quindi la possibilità di interagire in diversi modi con un numero non salvato. Premendo uno di questi numeri ora si aprirà l’accesso a un menu contestuale con più opzioni, inclusa una che consentirà di avviare una chat istantanea.

Attenzione però, affinché questa opzione appaia, la persona deve avere anche un account WhatsApp, altrimenti la finestra offrirà le solite opzioni. Questa novità è disponibile per il momento solo tramite la beta dell’applicazione tramite l’ultimo aggiornamento e su una precedente beta per determinati utenti.

Non sappiamo ancora quando questa funzione potrebbe fare il suo arrivo sulla versione stabile dell’applicazione.

Esiste una tecnica segreta….

Per alcune funzionalità di prova come la condivisione di file fino a 2 GB, si dovrà passare attraverso la versione beta. Ma nel caso vogliate comunque inviare un messaggio a un contatto non salvato senza utilizzare la funzione dedicata, è possibile andando sul browser e digitare l’indirizzo http://wa.me/ seguito dal nominativo paese e numero di telefono che vuoi contattare. Si verrà quindi reindirizzati ad una finestra di chat di Whatsapp con il contatto che hai inserito.