Dopo aver lanciato con successo il Galaxy Fold, Samsung sta già pensando al lancio dei dispositivi pieghevoli di prossima generazione.

Insomma, il tanto chiacchierato Galaxy Fold 2, di cui abbiamo parlato spesso nelle passate settimane, potrebbe non essere troppo lontano.

Al CES di Las Vegas, tuttavia, Samsung ha presentato un terzo dispositivo della gamma, addirittura dotato di display arrotolabile.



Non si tratta di una novità assoluta in termini di form factor: alcuni addetti ai lavori ritengono che la rivale sudcoreana LG abbia in lavorazione da parecchio tempo un progetto di uno smartphone con pannello arrotolabile.



Samsung sembra tuttavia essere quasi pronta con un proprio modello. Purtroppo, solo pochi hanno avuto la possibilità (e la fortuna) di vederlo dal vivo, e per questo non ci sono molti dettagli disponibili.



Tutto ciò che sappiamo è che il display è stato ricoperto con lo stesso materiale plastico utilizzato per Galaxy Fold.

I rendering di LetsGoDigital immaginano uno di questi dispositivi con un display che può essere esteso da 6 “a 8”, ma tali rendering, per dirla tutta, sembrano più frutto della fantasia che si un reale know how del progetto della casa asiatica.

Sarà necessario attendere ancora qualche giorno o qualche settimana per vedere se quanto è stato mostato a Las Vegas comincerà a trapelare sui media internazionali.