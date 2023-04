Samsung rilascia un browser per smartwatch. A chi servirà?

Dieci anni fa, quando arrivarono sul mercato gli orologi connessi, i produttori cercarono di realizzare veri e propri smartphone miniaturizzati. È così che abbiamo visto la comparsa di applicazioni particolarmente numerose come giochi per dispositivi mobili, sistemi di gestione delle attività o persino browser Internet.

Da allora, che sia Google, Apple o gli stessi produttori di orologi, la maggior parte dei player del settore ha capito che era impossibile chiedere agli smartwatch di avere la stessa utilità di uno smartphone con uno schermo molto più grande. Ora, gli utilizzi principali si concentrano sui dati sportivi e sulla salute, ma anche su alcune funzionalità offerte su determinate applicazioni come l’ascolto di musica in streaming, il pagamento senza contatto o la ricerca di percorsi.

Google, ad esempio, non offre una versione del suo browser Chrome per gli orologi connessi. Tuttavia, ciò non impedisce a uno dei suoi partner principali, Samsung, di fornire un browser Internet per i propri orologi dotati del sistema Google.

Come riporta il sito SamMobile, specializzato in novità del produttore coreano, Samsung ha infatti messo a disposizione dei propri utenti di Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 5 una nuova applicazione, denominata Samsung Internet, per consentire loro di navigare sul Web direttamente dal proprio polso.

Un’applicazione già offerta sugli orologi Tizen

Questa non è la prima volta per Samsung, dal momento che l’azienda ha già offerto un’applicazione simile sui suoi orologi connessi lanciati prima del 2021 e basati sul proprio sistema operativo, Tizen. L’idea è semplicemente quella di consentire agli utenti che lo desiderano di navigare in Internet potendo scorrere le pagine e interagendo con esse utilizzando una tastiera virtuale.

Sebbene questa funzione offerta sugli orologi connessi Samsung possa piacere ad alcuni utenti, è improbabile che venga veramente adottata dal grande pubblico per un uso a lungo termine. Ricordiamo che il Galaxy Watch 5 offre un display da 1,2 o 1,4 pollici, rispetto ai 6 pollici minimi dei recenti smartphone offerti nel 2023. Senza contare sulla forma tonda dello schermo dell’orologio elimina una parte del testo in alto e in basso del display, influenzando il comfort di lettura.

Dopotutto, c’è un motivo per cui Google non ha mai offerto Chrome su Wear OS: gli smartwatch non sono smartphone miniaturizzati.