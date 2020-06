Samsung annuncia il lancio sul mercato italiano di The Sero, l’ultimo arrivato nella gamma di Lifestyle TV . The Sero, che in coreano significa “verticale”, è infatti il primo TV che può ruotare posizionando schermo in orizzontale o in verticale a seconda del contenuto trasmesso. Era stato presentato in anteprima al CES 2020 di Las Vegas.

Samsung R&D: quante innovazioni

The Sero arriva dopo una serie di innovazioni molto interessanti introdotte da Samsung In ambito Tv. Va dato merito al produttore coreano di avere investito molto in ricerca e sviluppo in questo settore, soprattutto per quanto riguarda le soluzioni stilistiche e di design. Ricordiamo ad esempio l’ultima presentazione dei nuovi Tv 8K senza cornici (sempre al Ces 2020) o la presentazione l’anno scorso di The Frame, la Tv che diventa oggetto di arredo per fondersi con l’ambiente. In molti avranno poi amato la soluzione del Cavo One Invisible Connection, che libera il salotto casalingo dai fastidiosi cavi di collegamento.

The Sero

Pensato per i Millennials e la Gen Z,(ma anche per professionisti che cercano un oggetto d’arredo “business” per il proprio ufficio, aggiungiamo noi) il nuovo Lifestyle TV è versatile ed ottimizzato per i contenuti dei social media, i servizi di streaming e i giochi. Una volta che lo smartphone viene connesso a The Sero, questo adatta l’orientamento dello schermo “tradizionale” ruotando di 90 gradi, per riprodurre i contenuti da device nel loro formato originale, quello verticale. Una delle caratteristiche di The Sero è la sua capacità di mirroring dello smartphone che, grazie alla funzione Tap View, avviene in modo semplice e automatico.

Insomma, anche in questo caso The Sero è un vero e proprio oggetto d’arredo. Un televisore che si distingue in qualsiasi spazio e offre una serie di funzioni di visualizzazione in standby per quando non è in uso, come poster, orologio, foto, sound wall o proiettore. The Sero è un prodotto stand-alone, non deve essere quindi montato a muro o appoggiato su un mobile. Il design gli consente di essere facilmente spostato da un ambiente all’altro.

“I contenuti visivi tradizionali sono per la maggior parte generati in formato orizzontale. Tuttavia, gli utenti di oggi sono abituati a fruire i contenuti in formato verticale, attraverso i social media, i video musicali o alcuni filmati dei concerti e anche il gaming e si aspettano un TV che sia in grado di integrarsi appieno nel proprio stile di vita. The Sero amplifica l’esperienza mobile spostandola su uno schermo più grande, così da rispondere alle esigenze dei consumatori e continuando a garantire la tecnologia e la qualità che contraddistingue l’offerta Samsung” ha dichiarato Bruno Marnati, Responsabile Divisione Audio Video Samsung Electronics Italia.

The Sero: la promozione

Samsung ha deciso di rendere ancora più speciale il lancio di The Sero con un’esclusiva promozione valida fino a domenica 28 giugno. Acquistando il nuovo TV di Samsung si riceverà in regalo lo smartphone Galaxy A71. Partecipare alla promozione è semplicissimo: dopo aver acquistato un TV The Sero promozionato sullo Shop online Samsung.com entro il 28 giugno 2020, sarà sufficiente registrare l’acquisto su Samsung Members entro il 13 luglio 2020.

Per info: TV The Sero: https://www.samsung.com/it/tvs/the-sero-ls05t/

Per maggiori informazioni sulla promozione e: https://www.samsung.com/it/offer/ruotaloschermo/