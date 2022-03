SBS presenta Fast Skin Plus, un plotter di taglio per pellicole per un’ampia gamma di dispositivi

Era il 2019 quando SBS lanciava l’innovativa soluzione Fast Skin 3.0. Dedicata al retail, consente la realizzazione di pellicole protettive su misura per ogni modello di smartphone e tablet fino a 12,9 pollici. E non solo a protezione del display ma di ogni superficie del body: un film sottile, resistente e durevole, per mettersi al sicuro da graffi, scosse e urti. E riducendo sensibilmente le tempistiche di installazione rispetto al resto del mercato, il servizio è risultato competitivo grazie anche alla qualità dei materiali hi-tech impiegati.



Oggi SBS lancia Fast Skin Plus che va ad affiancarsi e lavorare in tandem con il plotter Fast Skin 3.0, per un risultato ancora migliore, grazie a un fissaggio perfetto della pellicola sul dispositivo reso possibile dalla tecnologia UV Vacuum.

Effetto vetro

Grazie a un processo di polimerizzazione attraverso la tecnologia UV Vacuum, l’apparecchio irrigidisce la pellicola Fast Skin Plus, creando un vero e proprio vetro su misura. Con un effetto glass, dà la stessa percezione del vetro ed è anche facile da pulire.

Il particolare materiale utilizzato assorbe gli urti e dissipa di più le vibrazioni. Inoltre si adatta a ogni tipo di smartphone, anche quelli con display curvi. Non ultimo, ha la capacità di autorigenerarsi.

I vantaggi di Fast Skin Plus

Il rivenditore, grazie a Fast Skin Plus, può offrire una soluzione perfetta per la protezione del dispositivo, facile da pulire e che non blocca il riconoscimento delle impronte digitali. Potrà offrire al cliente un servizio professionale rapido e di qualità con una pellicola a effetto vetro in grado di resistere a graffi, urti e scosse per tutta la vita dello smartphone.

Il modello di business

Il modello di business è semplice e innovativo al tempo stesso. L’utilizzo del kit è immediato e alla

portata di tutti: si sceglie il dispositivo, si taglia la pellicola, si fissa e si sterilizza. Tutte queste operazioni sono eseguite in pochi minuti.

Questa strategia commerciale favorisce il punto vendita che con una sola macchina, copre una vasta

gamma di modelli di cellulari e altri device, garantendo così un taglio personalizzato e on-demand.

L’obiettivo è quello di ottimizzare i ricavi tramite soluzioni tecnologiche sempre più performanti che

vadano a migliorare il settore dei servizi dedicati allo smartphone.