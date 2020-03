La serie Galaxy S20 vende meno a causa del coronavirus

Secondo un nuovo rapporto proveniente dal Seoul Economic Daily, Samsung non è soddisfatta delle vendite registrate dalla serie Galaxy S20 poiché le prestazioni sono nettamente inferiori rispetto a quelle del modello precedente.

Il Galaxy S20 è stato annunciato a febbraio in un momento in cui la pandemia da coronavirus doveva ancora espandersi ma quando sono iniziate ufficialmente le vendite, il COVID-19 stava già dilagando in tutto il mondo. Considerando poi il grave impatto economico e l’alto prezzo del Galaxy S20, non è difficile capire perché il nuovo gioiellino coreano non venda esattamente come previsto.

Samsung, tuttavia, è preoccupata che queste performance possano calare ancora di più, in particolare in alcuni dei suoi mercati principali come l’Europa così come gli Stati Uniti.

Le persone vicine alla questione affermano che le vendite del Galaxy S20 sono attualmente intorno al 60% di quelle registrate dal Galaxy S10 nelle prime settimane sul mercato. Se le vendite dovessero calare ancora di più, Samsung potrebbe registrare un drammatico calo del 50% su base annua.