Sony conferma PlayStation 5 e ne annuncia la data d’uscita

Il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment (SIE), Jim Ryan, ha appena confermato che la console di prossima generazione Sony si chiamerà PlayStation 5 e sarà lanciata in tempo per le festività 2020. Tuttavia, non è stato specificato se la console sarà lanciata a livello globale.

Jim Ryan ha rivelato informazioni sul nuovo controller, una delle innovazioni chiave che verranno fornite con PlayStation 5. Con questo controller, Sony sta adottando un feedback tattile per sostituire la tecnologia “rombo” presente nei controller sin dalla quinta generazione di console.

La nuova tecnologia tattile consente ai giocatori di sentire una gamma più ampia di feedback, quindi schiantarsi contro un muro in una gara sembrerà molto diverso dal fare un contrasto su un campo di calcio. Ryan afferma inoltre che con il nuovo controller controller della PlayStation 5 sarà in grado di avere un senso per una vasta gamma di trame quando si attraversa campi di erba o si trascina nel fango.

Un altro interessante miglioramento implementato nel controller riguarda i trigger. Sony aggiungerà i cosiddetti trigger adattivi al controller, che sono incorporati nei pulsanti L2 e R2. Consentiranno ai giocatori di provare la sensazione tattile di tirare un arco e una freccia o di accelerare un fuoristrada attraverso il terreno roccioso.

Se combinati, i grilletti tattili e adattivi dovrebbero offrire ai giocatori un’esperienza migliore che simula meglio le varie azioni. Apparentemente, gli sviluppatori di giochi hanno già iniziato a ricevere le prime versioni del controller e saranno pronti per il 2020.

Ryan ha elencato alcuni dei successi di PlayStation 4 che l’azienda ha pronti per il prossimo anno: Death Stranding (8 novembre 2019), The Last of Us Part II (21 febbraio 2020) e Ghost of Tsushima (TBA).