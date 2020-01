Sony porta Android 10 anche sui modelli Xperia del 2018

Dopo aver aggiornato i suoi modelli 2019 ad Android 10, Sony ha deciso di portare l’ultima versione di Android anche su alcuni dei suoi telefoni più vecchi. Si tratta dei modelli Xperia XZ2, XZ2 Compact e XZ2 Premium e ZX3 che infatti hanno ricevuto o stanno ricevendo l’aggiornamento ad Android 10.



L’aggiornamento porta il numero di build 52.1.A.0.532 e pesa 730 MB. Offre tutte le novità classiche presenti in Android 10 come il miglioramento della privacy nonché la modalità dark a livello di sistema.



Alcuni utenti segnalano che il launcher dei loro dispositivi non si sarebbe aggiornato, quindi non possono ancora accedere alla nuova navigazione gestuale.



Considerando che la gamma dei modelli Sony XZ2 e l’XZ3 è uscita nel 2018 e ha già ricevuto Android 10, anche Xperia 10 e 10 Plus dovrebbero presto poter godere dell’update all’ultima versione del sistema operativo di Google per gli smartphone.

