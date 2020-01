OnePlus 8 Lite mostrato nel corso di un talk show dal Ceo Pete Lau

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro rappresentano i successori della famiglia OnePlus 7T e dovrebbero essere lanciati attorno alla prima metà del 2020.



Tuttavia, si prevede l’arrivo anche di una variante più “leggera”, chiamata OnePlus 8 Lite che amplierà la gamma flagship dell’azienda cinese a tre cellulari.

Oggi, un classico manichino del dispositivo è apparso durante un talk show con Pete Lau, CEO di OnePlus.

Il presunto OnePlus 8 Lite è posizionato, non certo a caso, di fronte ad altri dispositivi OnePlus: non si tratta di uno smartphone realmente funzionante, ma di un mock-up o manichino, utili solitamente per comporre le vetrine dei negozi.



Le dimensioni, il design e l’aspetto di OnePLus 8 Lite appaiono perfettamente in linea con i rendering Cad trapelati il ​​mese scorso: ci sono tre fotocamere, poste sul retro nell’angolo in alto a sinistra, il pulsante di accensione sul lato sinistro, nessuna porta per jack o alcun foro sul lato superiore.



Ad un certo punto gli ospiti iniziano persino a discutere di questo dispositivo, ma l’audio scompare e quello che ci rimane è solo un labiale in lingua mandarina, al momento non ancora identificato.



La casa produttrice al momento non ha offerto alcuna informazione ufficiale su OnePLus 8 Lite, ma si prevede che il telefono integrerà il chipset Snapdragon 765G mentre le versioni OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro saranno dotati della più potente piattaforma Qualcomm Snapdragon 865.

L’azienda, nelle prossime ore, dovrebbe invece presentare Concetpt One, un nuovo concetto di fotocamera invisibile nel corso del Ces di Las Vegas.