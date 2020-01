Una foto di quella che viene definita come una componente del pacchetto fotocamere del Huawei P40, scattata su una linea di produzione in Oriente e apparsa sul social network Weibo, mostra quello che vedremo, a livello imaging, sul nuovo top di gamma del produttore cinese.



L’immagine mostra un totale di tre fotocamere: tre i ritagli circolari che ospiteranno le ottiche e che portano gli esperti a concludere che nessuno di loro possa essere un teleobiettivo periscopico, poiché richiederebbe un’apertura rettangolare.

L’ottica periscopica potrebbe però essere riservata alla versione Pro, come avvenuto lo scorso anno con P30 e P30 Pro.

Un rendering di come potrebbe essere il reparto ottico della versione P40 Pro

I diversi intagli nel modulo della fotocamera ci fanno concludere che il doppio flash led così come l’emettitore e il ricevitore del fascio laser, che nella serie P30 erano esterni, con il P40 saranno spostati all’interno della porzione riservata ai sensori.



L’assemblaggio dovrebbe essere molto simile a quello dell’Honor V30 Pro.

E se è lecito, in base a questa immagine, ipotizzare con un buon grado di certezza il numero dei sensori, poco o niente si può invece dedurre riguardo alle specifiche tecniche delle fotocamere nel suo complesso.



Ovvio pensare che se il P30 integrerà tre fotocamere, Huawei P40 potrebbe aggiungere un sensore (magari proprio quello periscopico) e offrire quattro ottiche. Manca ancora troppo tempo, ma nelle prossime settimane non mancheranno nuove indiscrezioni.

Come visto anche per altri smartphone, i dettagli più completi fanno la loro comparsa quando ha inizio la produzione massiva dei dispositivi. E al momento siamo ancora un po’ lontani da quella data, considerando che Huawei non dovrebbe presentare ufficialmente la sua nuova gamma prima della metà di marzo.