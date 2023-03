Spotify conferma l’arrivo di Spotify HiFi ma l’audio spaziale resta un mistero

Due anni fa, Spotify ha annunciato l’arrivo di un’attesa funzionalità: l’abbonamento Spotify HiFi che offre file di qualità CD. Nonostante l’annuncio ufficiale nel febbraio 2021, la funzione non è ancora disponibile. Recentemente, Gustav Söderström, co-presidente di Spotify, ha dichiarato in un’intervista che la funzione HiFi non è stata abbandonata e che l’azienda la lancerà quando avrà lo riterrà più opportuno. Tuttavia, non ha fornito una data precisa per il lancio.

Söderström ha anche menzionato l’industria dello streaming musicale e come la concorrenza abbia preso alla sprovvista Spotify. Apple Music, Tidal, Amazon Music e Deezer offrono già file di alta qualità senza costi aggiuntivi, mentre Spotify ha annunciato un prezzo più alto per la funzione HiFi. Secondo Söderström, Spotify non vuole fare semplicemente quello che fanno tutti gli altri, ma vuole offrire un servizio premuroso.

Inoltre, l’audio spaziale è diventato una tendenza nell’industria dello streaming musicale, con Apple Music, Tidal e Amazon Music che offrono file Dolby Atmos e Amazon Music e Tidal che includono anche file Sony 360 Reality Audio. Tuttavia, Söderström non ha commentato se Spotify avesse intenzione di iniziare a sua volta in quest’area. L’azienda ha annunciato che ha novità su questo argomento in arrivo, ma senza fornire ulteriori dettagli.

L’audio spaziale resta un mistero per il momento, ma l’azienda ha annunciato che ha novità in arrivo. Resta da vedere se Spotify riuscirà a tenere il passo con la concorrenza.