Su Whatsapp arrivano tre nuove funzionalità attesissime

Di recente Whatsapp sta aggiungendo davvero molte funzioni richiestissime dagli utenti. Meta ha infatti annunciato degli importanti cambiamenti che verranno lanciati sull’app di messaggistica nelle prossime settimane. E non solo, perché alcuni utenti della versione beta hanno scoperto una feature non ancora annunciata. Ma andiamo con ordine.

Per prima cosa verranno aggiunte tantissime nuove opzione per la funzione dei sondaggi. Infatti questi diventeranno estremamente personalizzabili: si potrà infatti scegliere se consentire più di una risposta o soltanto una singola, filtrare i sondaggi nella ricerca e ricevere notifiche quando i vostri contatti risponderanno a un sondaggio.

La seconda novità su Whatsapp riguarda le didascalie. In precedenza, quando si inoltrava una qualsiasi immagine o documento, la didascalia veneva persa: da ora si potrà scegliere se mantenerla, risparmiandosi la fatica di dover spiegare il contesto. Inoltre, su qualsiasi documento, si potrà scegliere se far visualizzare la didascalia prima invece che dopo.

Avevamo menzionato una funzionalità non ancora annunciata, e in effetti si tratta di qualcosa che ormai da tempo era atteso da tutti gli utenti. Infatti sarà aggiunta l’opzione di ignorare automaticamente le chiamate che provengono da numeri sconosciuti. In effetti si tratta di una feature che sembrerebbe basica per una qualsiasi applicazione di messaggistica e chiamate come Whatsapp: eppure ci ha messo moltissimo tempo ad arrivare. Fortunatamente non bisognerà aspettare ancora molto: tutte queste novità arriveranno infatti nel corso dei prossimi mesi.