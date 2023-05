Google Bard arriverà presto sugli smartphone dei dispositivi Pixel

Google sta lavorando per integrare Bard, il suo chatbot basato su intelligenza artificiale, nei dispositivi Pixel. Bard è attualmente in beta test in alcune regioni, ma Google sta già pianificando la sua integrazione avanzata in Gmail e Google Docs, oltre a considerare l’idea di integrare Bard nei suoi smartphone Pixel.

Secondo un’analisi del codice di 9to5Google, Google sta sviluppando una versione di Bard per smartphone Android, anche se non è ancora chiaro se verrà integrata nella Ricerca Google o come app autonoma. L’app dovrebbe essere lanciata con un widget che consentirà agli utenti di interagire con il chatbot dalla schermata iniziale del proprio telefono.

Inizialmente, questa funzione dovrebbe essere disponibile solo per i dispositivi Pixel, come il Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a e Pixel Fold, il che suggerisce che Google potrebbe dare la priorità agli utenti dei suoi smartphone Pixel per l’accesso a Bard.