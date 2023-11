Tata Group acquisisce Winstron e diventa produttore degli iPhone in India

Tata Group ha completato l’acquisizione della divisione di Wistron che assembla gli iPhone in India.



L’accordo prevede una partecipazione azionaria del 100% in Wistron Infocomm Manufacturing, un pagamento di 125 milioni di dollari per le linee di produzione e un prestito interaziendale di 550 milioni di dollari fornito alla società madre Wistron India.



L’acquisizione comprende uno stabilimento di circa 180.000 mq con otto linee di produzione vicino a Bangalore, uno dei luoghi in cui sono stati assemblati i dispositivi iPhone 12 e iPhone 14. Ora, ci si attende che Tata svolga un ruolo significativo nella crescente produzione di iPhone nel paese asiatico.



Apple ha diversi partner che producono gli iPhone in India. fra questi Foxconn, Pegatron e Luxshare, ma si trattava fino ad ora solo di aziende cinesi con sedi o stabilimenti in India. Tata è la prima azienda indiana a occuparsi della produzione di iPhone, e il suo CEO e amministratore delegato ha affermato che l’accordo rappresenta una “pietra miliare”.

Tata Group è il più grande conglomerato indiano e conta 29 aziende al suo attivo, tra cui Tata Motors, che produce veicoli elettrici dal 2020. La produzione di iPhone ricadrà sotto l’egida di Tata Electronics, la stessa divisione che produce le scocche degli iPhone SE in una struttura a Hosur, nel Tamil Nadu.