WhatsApp permette di nascondere il proprio IP durante le chiamate

L’ultima versione di WhatsApp per Android e iOS supporta la possibilità di nascondere il proprio indirizzo IP.



Tale funzione permette di occultare l’indirizzo IP al nostro interlocutore nel corso di una chiamata. WhatsApp – in tal modo – consentirà, nascondendo l’IP, di non consegnare in automatico anche la nostra posizione in tempo reale. Ma come viene resa possibile questa modalità: WhatsApp offre due tipi di chiamate: quella attraverso i propri server o quella peer-to-peer. Quest’ultima, anche se nella maggior parte di casi offre una migliore qualità, necessità che entrambi i dispositivi degli interlocutori conoscano i rispettivi IP.

Dunque, a chi attiverà la funzione Proteggi indirizzo IP, WhatsApp assegnerà la modalità di chiamata attraverso i propri server, non mostrando l’IP.



WhatsApp ha aggiunto anche un’altra nuova funzionalità di privacy che consente agli utenti di silenziare i chiamanti sconosciuti. In tal modo sarà anche più semplice bloccare attacchi informatici.



Per abilitare la nuova funzione Proteggi indirizzo IP nelle chiamate, basta seguire i seguenti passaggi all’interno dell’app WhatsApp: