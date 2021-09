TCL 20R 5G ufficiale: entry level con display a 90 Hz e 5G

TCL ha annunciato un nuovo modello di smartphone entry level abilitato per il 5G. Si chiama TCL 20R 5G e punta ad offrire un buon rapporto qualità-prezzo combinando il 5G e uno schermo a 90 Hz. Il telefono sarà sul mercato a ottobre al prezzo consigliato di 179,99 euro.

Rendere il 5G accessibile a un ampio gruppo persone è l’obiettivo di molti produttori di smartphone, e questo vale anche per TCL.

Il nuovo 20R 5G si presenta con un display da 6,52 pollici con una notch a goccia offrendo una risoluzione HD pari a 1600 x 700 pixel, qualcosa che vediamo spesso sui telefoni di fascia bassa, ma d’altra parte, il pannello ha una luminosità di 500 nit. Un altro vantaggio è la frequenza di aggiornamento di 90 Hz per rendere le animazioni più fluide. Gli utenti possono anche optare per la frequenza di aggiornamento adattiva per il risparmio energetico.

5G e tre fotocamere

Il cuore di questo 20R 5G è il nuovo processore MediaTek Dimensity 700: un chipset da 2,2 GHz con modem 5G integrato. È un processore a 7 nanometri ad alta efficienza energetica ed è assistito da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo debutta con una 4500 mAh, ma senza caricabatterie rapido, e per quanto riguarda il software si può contare su Android 11. Gli utenti possono sbloccare il telefono grazie allo scanner di impronte digitali sul retro.

TCL 20R 5G utilizza un totale di tre obiettivi sul retro. Un sensore da 13 Megapixel è la fotocamera principale affiancato da una fotocamera macro da 2 Megapixel e da una fotocamera di profondità da 2 Megapixel. Nella parte anteriore c’è un sensore da 8 Megapixel e, secondo TCL, può essere utilizzato anche per il riconoscimento facciale.

Prezzo e uscita

TCL 20R 5G sarà disponibile nelle colorazioni Granite Grey e Lazurite Blue a partire da metà settembre sugli operatori telefonici nella versione 4GB+64GB a un prezzo consigliato di 179,90€ e sul canale Open Market a partire da fine settembre nella versione 4GB+128GB al prezzo consigliato di 209,90€.