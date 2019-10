TCL: In Italia per diventare leader nella tecnologia intelligente

Non è ancora un brand molto conosciuto nel Belpaese ma impareremo presto a farlo. Stiamo parlando Di TCL, ad oggi il secondo produttore mondiale di televisori. Sì, avete capito bene. L’azienda cinese, licenziataria del brand Alcatel, è una vera potenza nel settore Tv tanto che, nel 2019, ha raggiunto quota 15,53 milioni di apparecchi venduti, con un aumento del 17,9% su base annua. Fuori dal mercato cinese, dove è dominante, le vendite dei Tv TCL sono comunque aumentate del 49.8% su base annua. Anche il mercato europeo è cresciuto in modo significativo, specialmente in Francia, Spagna e Polonia. In Nord America il mantiene una crescita lineare e la presenza di TCL è aumentata rapidamente anche nei mercati emergenti.

Benvenuta TCL

Quella di ieri sera a Milano non è stata la prima presentazione italiana in assoluto di TCL ma verrà ricordata per la presenza dello stato maggiore dell’azienda. A partire da Bill Jiang, General Manager di TCL Europe, oltre che di Flavio Ferraro, Country Manager di TCL Mobile (che comprende anche Alcatel, Blackberry e Palm). E non si poteva dunque non partire dai televisori, segmento dove TCL è leader non solo in termini numerici ma anche sotto il profilo dell’innovazione. Ieri sono stati mostrate le due nuove Serie (appena presentate all’IFA di Berlino).

TCL Serie X 8K Qled

La Serie X 8K QLED, ammiraglia di TCL è disponibile in versione 85, 75 e 65 pollici e offre un’esperienza visiva con risoluzione 8K . Integra una fotocamera a scomparsa, in grado di alzarsi e abbassarsi automaticamente quando richiesto dalle applicazioni. La nuova Serie X 8K QLED supporta inoltre la realtà aumentata (AR), per un’esperienza più coinvolgente. TCL 8K QLED Serie X presenta anche un esclusivo design a doppio display: oltre allo schermo TV principale, gli spettatori possono disporre di un mini-display su un dispositivo audio indipendente che mostra informazioni utili quali aggiornamenti meteo e stato del film, oltre a fornire il controllo per la connessione dei dispositivi smart e per la gestione delle impostazioni dell’intera smart home.

TCL Serie Mini Led

La Serie Mini Led sarà disponibile in diversi polliciaggi e con diverse funzioni. Il modello principale è il TV 8K Mini LED da 75”, che presenta un backlight composto da ben 25,200 LED ad alte prestazioni, in grado di raggiungere una luminosità fino a 1200nits – pari ad un minimo di due ed un massimo di cinque volte la luminosità di un normale TV. Dispone anche di 900 zone local dimming per una migliore resa dei contrasti.

TCL Mobile: debutta il Plex

Il nuovo smartphone i chiama TCL PLEX e si fa forte della profonda esperienza del produttore cinese nel campo dei display grazie alle fabbriche di proprietà e all’esperienza maturata nel campo dei Tv. Integra infatti la tecnologia proprietaria chiamata NXTVISION, che dedica un co-processore alla gestione dello schermo e assicura colori più intensi, luci più brillanti e ombre più scure.

Lo smartphone è dotato di un display proprietario TCL Dotch da 6,53 pollici FHD+ con rapporto schermo-corpo del 90%, una fotocamera frontale performante e un processore Qualcomm Snapdragon 675.

In questa news trovate tutte le caratteristiche e la sua scheda tecnica al completo.

TCL PLEX sarà disponibile in Italia nei colori Obsidian Black e Opal White a partire da novembre 2019 al prezzo di 329,00 euro.

TCL Soundbar RAY DANZ

TCL non è però solo Tv ma anche molto altro. Il suono, ad esempio riveste un ruolo centrale. Presentata a IFA, ieri è stata svelata nei dettagli anche la nuova TCL Soundbar RAY DANZ a 3.1 canali, caratterizzata da un elemento innovativo: gli altoparlanti sono disposti angolarmente su ciascun lato, in modo da permettere la riflessione delle onde sonore verso riflettori acustici curvi ideati per creare un’area del suono più ampia e senza artifici digitali. Questa struttura meccanica, permette di diffondere il suono in modo più ampio rispetto alle soundbar tradizionali, senza compromettere qualità, chiarezza e accuratezza dell’audio. Se l’area del suono è definita dagli speaker laterali, la soundbar RAY-DANZ presenta anche un altoparlante centrale per la resa di dialoghi chiari e per facilitare il comando vocale. La tecnologia Dolby Atmos integrata permette inoltre di sperimentare un’esperienza audio tridimensionale.