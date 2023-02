Tecno Phantom V Fold, il nuovo pieghevole in arrivo questo mese

Ancora un’altra azienda si prepara a entrare nel mercato dei dispositivi pieghevoli: si tratta questa volta di Tecmo. Sono infatti arrivate le prime immagini del nuovo smartphone Phantom V Fold, assieme a una possibile data d’uscita.

Purtroppo le immagini non ci permettono di vedere tantissimo, vista la cover protettiva che avvolge il dispositivo e che lo fa apparire piuttosto spesso. Tuttavia si può ben notare l’isola fotografica, con dentro tre fotocamere e un flash LED. Dall’altro lato c’è poi un punch hole che ospita la selfie cam.

Le informazioni sul Tecno Phantom V Fold scarseggiano ancora, purtroppo. Tuttavia, come abbiamo anticipato, dovremmo essere a conoscenza della data di uscita: questo 28 febbraio. Non manca nemmeno un mese, quindi: tutte le novità che non abbiamo ora dunque non tarderanno ad arrivare