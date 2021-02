The Helix, il nuovo avveniristico headquarters di Amazon

Si chiama The Helix il nuovo headquarters di Amazon. Al momento è un progetto, ma si sa già che sorgerà ad Arlington, in Virgina. E’ qui che il colosso dell’e-Commerce ha scelto di aprire la sua seconda sede, dopo quella di Seattle. E intende farlo in grande stile.

Grattacielo di design green

Un grattacielo di vetro, intarsiato di alberi, che sale verso l’alto e si proietta al cielo come una spirale. Si presenta così il progetto della nuova sede di Amazon. Non è ancora stata posta una mattonella né piantato un seme, ma già si prevede che andrà a trasformare lo skyline di Arlington, dove Amazon ha scelto di metter radici. Dopo Seattle, il colosso dell’e-Commerce ha puntato la città del Virginia per la sua seconda sede. Si chiamerà The Helix e rappresenterà non solo il nuovo headquarter, ma il fulcro di un intero nuovo quartiere. L’idea è quella di creare un campus dove i dipendenti, oltre a lavorare, potranno anche vivere, incontrarsi e divertirsi.

Ambizione nonostante tutto

The Helix è un progetto ambizioso sotto ogni punto di vista. Basti pensare che l’investimento complessivo tocca i 2,5 miliardi di dollari. Evidentemente Amazon non teme la rivoluzione che pandemia e smart working stanno portando al mondo del lavoro. Nonostante un anno dove ci siamo abituati a ricreare il nostro ufficio a casa, la società ha deciso di non guardare a spese per la nuova sede. Per dare il via ai lavori serve l’approvazione dell’autorità locali, ma difficilmente ostacolerà l’iniziativa, ancor più che a dicembre 2019 è già stata approvata la costruzione del campus.

Biglietto da visita

Dietro l’ambizione, unita a forte determinazione, della nuova sede di Amazon, la convinzione che, per questi colossi della tecnologia, i luoghi di lavoro non sono più soltanto stanza dove ospitare i dipendenti. Sono simboli, biglietti da visita, rappresentazioni del proprio potere e ruolo nella società. In questo caso ancora di più, dato che Arlington dista appena un quarto d’ora di auto dal cuore della politica americana, Washington DC.