Samsung aggiorna l’app Notes e si prepara ad una maggiore compatibilità

Samsung Notes è l’applicazione per prendere appunti sui dispositivi dell’azienda coreana, un vero e proprio tool completo per gli smartphone dotati di S Pen.

La gamma Note sembra essere al capolinea ma Samsung si sta concentrando sul miglioramento dell’app Samsung Notes e la versione 4.2.01.53 offre nuove funzionalità, inclusa un’opzione chiamata “Cancella tutta la grafia” che funziona esattamente come suggerisce il nome.

Inoltre, ora si può ritagliare liberamente le foto allegate e impostare il colore di ciascuna cartella o modificare l’ordine direttamente dall’app. Ci sono anche nuovi modelli nell’app e gli utenti possono anche duplicare qualsiasi nota ed eliminarla mentre la si scrive.

Samsung afferma che sta lavorando per portare il supporto per la S Pen a più dispositivi, inclusi i modelli low cost.

“Ci impegniamo a innovare nuove esperienze mobili che fluiscono in modo fluido e continuino a rendere la vita dei nostri consumatori migliore. Abbiamo preso la coraggiosa decisione di espandere l’esperienza S Pen a Galaxy S21 Ultra e abbiamo in programma di espandere l’esperienza S Pen su ulteriori categorie di dispositivi in ​​futuro. Rimaniamo impegnati a fornire la migliore esperienza mobile ai nostri consumatori e continueremo ad ascoltare attivamente e prendere in considerazione il feedback dei consumatori nell’innovazione dei nostri prodotti”, ha affermato di recente TM Roh, presidente e responsabile del settore delle comunicazioni mobili, Samsung Electronics.