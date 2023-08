Trapelati già i primi prodotti di CMF by Nothing

Vi abbiamo già parlato di come Nothing, di recente, abbia registrato un suo sottobrand: CMF. Nonostante i dubbi, Carl Pei sembra già partire agguerritissimo, tanto che si hanno già notizia di alcuni prodotti futuri.

Infatti sul sito del Bureau of Indian Standard, un ente regolatore indiano, sono stati già registrati due dispositivi su cui la compagnia, presumibilmente, sta lavorando. I loro nomi in codice sono D395 e B163: si tratta, rispettivamente, di uno smartwatch e di un paio di cuffie wireless.

Gli auricolari non sono nulla di nuovo per Nothing: anzi, sono stati il loro primo prodotto. Tuttavia la situazione è diversa per quanto riguarda lo smartwatch: è molto probabile infatti che CMS sarà la prima volta che il brand lavorerà a un dispositivo di questo genere.

Su quest’orologio non ci sono ancora alcune notizie: non sappiamo, per esempio, il sistema operativo, che potrebbe basarsi su Wear OS ma anche su qualche altra piattaforma. Aspettiamo, dunque, ulteriori informazioni.