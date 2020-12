Tre smartphone pieghevoli da Samsung nel 2021

Un’analisi di mercato condotta da UBI Research afferma che Samsung commercializzerà tre dispositivi pieghevoli nel 2021.

La società sudcoreana concentrerà i suoi sforzi sull’innovativa gamma di prodotti, anche a costo di sacrificare una delle sue linee storiche, come quella dei Galaxy Note.

Fra i prodotti che vedremo dovrebbero esserci i modelli Galaxy Z Fold3, Z Fold Lite e Z Flip2.



La ricerca fornisce anche alcuni dettagli sugli schermi che i tre smartphone utilizzeranno. Tutti e tre i dispositivi saranno caratterizzati da display pieghevoli UTG (Ultra-Thin Glass) di nuova generazione e utilizzeranno la tecnologia LTPO per ridurre il consumo energetico.

Lo Z Fold3, tuttavia, si distinguerà dal resto per avere una fotocamera selfie annegata sotto al display. Tuttavia, la dimensione dello schermo sarà ridotta da 7,6″ a 7″. Il display esterno dovrebbe avere una diagonale di 4″, e quindi (probabilmente) essere più piccolo di quello del Galaxy Z Fold2.



Il Samsung Galaxy Z Fold Lite offrirà la stessa configurazione del display (probabilmente senza la tecnologia della fotocamera sotto allo schermo) abbinata a configurazioni più economiche in modo da poter essere venduto a un prezzo inferiore. Il successore dello Z Flip avrà infine lo stesso pannello pieghevole da 6,7 ​​pollici e un display esterno più grande (da 3 pollici) rispetto a quello del primo Z Flip (di soli 1,1″). Z Fold3 dovrebbe infine essere dotato del supporto per la S Pen, icona della gamma Note, che andrà in pensione.

