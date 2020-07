Unieuro: con AUTOritiro, l’acquisto è più facile e sicuro

Unieuro ha presento il nuovo servizio digitale in store AUTOritiro.

Si tratta di un’iniziativa che segue l’adeguamento dei punti vendita alle norme anti-Covid, per assicurare ai consumatori acquisti in totale sicurezza.

Grazie ad AUTOritiro i clienti possono ritirare gli acquisti effettuati online presso il punto vendita più vicino, senza bisogno di scendere dal proprio veicolo. Una volta selezionato sul sito il prodotto desiderato e finalizzato l’acquisto, basterà scegliere il negozio dove recarsi e segnalare la propria presenza direttamente dall’area di ritiro merci: qui un addetto Unieuro caricherà tutto nel bagagliaio dell’auto.

AUTOritiro è un servizio gratuito che consente di rendere lo shopping più flessibile, coniugando il bisogno di praticità dei clienti con le esigenze di distanziamento e sicurezza che l’attuale contesto impone.



L’iniziativa è accpmpagnata da uno spot televisivo che parte oggi.