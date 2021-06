L’uscita di Windows 11 è prevista per il 20 di ottobre

La scorsa settimana, Microsoft ha annunciato il nuovo Windows 11 senza condividere una data di uscita ma tutti gli indizi portano al 20 ottobre, in linea con le dichiarazioni dell’azienda che indicava “entro la fine dell’anno”

“Windows 11 sarà disponibile tramite un aggiornamento gratuito per i PC Windows 10 idonei e sui nuovi PC. Per verificare se il tuo attuale PC è idoneo per l’aggiornamento gratuito a, visita Windows.com per scaricare l’app PC Health Check”, ha dichiarato Microsoft nell’annuncio ufficiale.



“Stiamo lavorando con i nostri partner per assicurarci che i PC Windows 10 acquistati oggi siano pronti per l’aggiornamento a Windows 11. L’aggiornamento gratuito inizierà a essere implementato sui PC Windows 10 quest’anno e proseguirà nel 2022. Questa settimana, inizieremo a condividere una prima build di Windows 11 con il programma Windows Insider: questa è una community appassionata di fan di Windows il cui feedback è importante per noi.