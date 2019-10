Da parecchie settimane si rincorrono voci secondo cui Samsung starebbe lavorando a una versione economica del Galaxy Note 10. Il telefono in questione riporta il numero di modello SM-N770F ed è stato scoperto da SamMobile. Sempre secondo le indiscrezioni il dispositivo arriverà anche in Europa in due colorazioni: nero e rosso.



Mancano invece al momento informazioni concrete sulle specifiche tecniche del dispositivo (che dovrebbero risultare alleggerite rispetto ai modelli base) o sui prezzi esatti.

L’ultima volta in cui Samsung ha messo sul mercato una versione economica della linea Galaxy Note è stato nel lontano 2014, con il modello Note 3 Neo.

In Italia la versione meno costosa della linea Galaxy Note 10 è rappresetata dal modello base con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e viene venduta al prezzo ufficiale di 979 euro nelle varianti cromatiche Aura Black e Aura Glow. La versione più accessoriata è invece quella Plus con 12/512GB di memoria, che costa 1.229 euro.