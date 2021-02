Very Mobile compie un anno e regala Giga illimitati

Very Mobile, l’operatore low cost di Windtre, spegne oggi la sua prima candelina e, per l’occasione, fa un regalo speciale ai suoi clienti: Giga illimitati per l’intera giornata. Giga per navigare, guardare video o ascoltare musica in streaming, condividere foto o video e chattare senza consumare il traffico dati incluso nella loro offerta.

Le offerte di Very Mobile prevedono 30 o 100 Giga, minuti e SMS illimitati a partire da 4,99 euro al mese, senza vincoli di durata, penali di disattivazione o qualsiasi altro costo indesiderato.

Proprio la scorsa settimana l’operatore ha presentato il suo nuovo testimonial, Francesco Totti, protagonista della campagna TV in onda sulle principali emittenti, ma anche degli auguri social per l’importante ricorrenza.