Vodafone ha iniziato la distribuzione sui suoi canali dei nuovi smartwatch Apple Watch Serie 6 e SE.

L’operatore anglosassone è al momento l’unico in Italia ad attivare la e-Sim virtuale per la versione Cellular, grazie al servizio Vodafone OneNumber. I prodotti possono essere anche acquistati con rate fino a 30 mesi.

Il servizio Vodafone OneNumber offre la possibilità di chiamare e navigare in Internet con il proprio numero e la propria offerta senza bisogno di avere l’iPhone vicino. Con la Sim virtuale, Apple Watch e iPhone condividono lo stesso numero e la stessa offerta: indipendentemente dalla posizione dello smartphone, lo smartwatch è sempre connesso per chiamare, ricevere notifiche e rimanere sempre connesso durante gli allenamenti, lo sport e la vita di tutti i giorni

In occasione del lancio degli smartwatch di Apple, il servizio One Number costerà 3 euro (anziché 5 euro) con i primi 3 mesi in omaggio.

Con l’acquisto di Apple Watch è possibile attivare anche l’assicurazione Kasko al costo di 59.90 euro

Vodafone dispone dei modelli Apple Watch Series 6 GPS + Cellular nelle due dimensioni (40mm e 44 mm), in colore argento o grigio siderale, con cinturino sport bianco o nero e Apple Watch SE GPS + Cellular nelle due dimensioni (40mm e 44 mm), colore argento o grigio siderale, con cinturino sport bianco o nero.