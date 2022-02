Apple AirPods nell’offerta tech del volantino Esselunga di questa settimana

È dedicata a Apple e alle sue AirPods di terza generazione la nuova offerta del volantino Esselunga Offerta Tech, che lascia per una settimana il mondo degli smartphone e si concentra su uno degli accessori più venduti a livello planetario.

Parliamo infatti delle cuffie true wireless di Apple che, dal 17 febbraio al 2 marzo, possono essere acquistate nei punti vendita Esselunga a 149 euro.

Le AirPods presenti nel volantino Esselunga sono, come detto quelle di terza generazione, con audio spaziale e rilevamento dinamico posizione della testa, equalizzazione adattiva, sensore di pressione, Resistenti a sudore e acqua (con certificazione IPX4) e con un’autonomia dichiarata di sei ore di ascolto con una sola ricarica.

Come sempre non tutti i punti vendita Esselunga partecipano alle promozioni, per questo l’invito è sempre quello di consultare i negozi aderenti sul sito ufficiale dell’insegna.