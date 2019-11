Volantino Esselunga: Huawei Mate 10 Pro a 299 euro

Huawei è ancora una volta la protagonista dell’offerta Tech del volantino Esselunga di questa settimana, valido fino al 13 novembre.

Lo smartphone Huawei Mate 10 Pro è dotato di una doppia fotocamera e di un display Amoled da 6 pollici. La configurazione dei sensori sono come segue: nella parte posteriore ci sono due fotocamere by Leica da 20 Megapixel e 12 Megapixel, mentre sul fronte si trova un obiettivo da 8 Megapixel.

Sul fronte hardware il telefono è mosso dal processore octa-core Kirin 970, assisitito da un’unità NPU (Neural Process Unit) e coadiuvato da 6 GB di Ram e 64 di Rom. Ci sono Android 8

La batteria, da 4.000 mAh, assicura circa 20 ore di conversazione. Dunque, ancora una volta, il volantino Esselunga sceglie Huawei per la propria offerta tecnologica. Sono passati ormai 9 mesi dall’uscita di Mate 10 Pro ma questo modello, grazie ai tanti aggiornamenti ricevuti, continua a rappresentare uno dispositivi più interessanti per rapporto prezzo/caratteristiche tecniche. A tal punto che, proprio qualche settimana fa, la nostra redazione ha voluto provarlo nuovamente, per capire quali fossero le sue performance a quasi un anno dalla sua uscita.

La risposta a questa domanda è nel nostro video che vi proponiamo qui sotto: