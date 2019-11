Le nostre foto più care: come recuperare gli album digitali cancellati o persi

Oggi le fotografie digitali sono tutto ciò che abbiamo delle cose che vogliamo ricordare e conservare della nostra vita, dei momenti felici, purtroppo molto spesso capita che le perdiamo, così come i video che registriamo con lo smartphone, l’abitudine a non utilizzare più il normale processo di sviluppo delle fotografie cartacee ha portato alla necessità di avere a portata di mano, gli strumenti necessari per poter archiviare tutte le nostre foto digitali. Ovvero software di recupero foto

Recuperare foto

I nostri ricordi, i nostri documenti, e tutto quello che più di importante abbiamo all’interno dei nostri dispositivi mobili e non; fortunatamente esistono oggi applicazioni e software che ci possono aiutare a recuperare questo materiale, che per svariati motivi spesso non riusciamo più a ritrovare all’interno dei nostri telefoni o computer, vi sono ottimi software di recupero delle foto a pagamento, ma ne esistono anche moltissimi gratuiti, oltre a vere e proprie agenzie di supporto che si occupano di recuperare per noi le nostre fotografie dal nostro telefono, dal nostro computer, in ogni caso oggi recuperare le foto diventa più semplice e più affidabile.

Software dedicati

Ma il problema del recupero non riguarda solo le foto ma anche gli audio, la musica email, e video, dispersi all’interno di qualunque dispositivo di archiviazione, dal quale comunque con il software giusto è possibile recuperare tutto quanto, per recuperare soprattutto le fotografie è necessario scaricare il software che abbiamo scelto per ripristinare il nostro album fotografico. Dopo aver scaricato il programma che ci serve ovviamente bisogna seguire le indicazioni dello stesso distinguendo i vari passaggi in base al tipo di eliminazione che si è verificata sia accidentalmente che in modo automatico, a causa di un’interruzione di corrente o altre problematiche di questo tipo

Recupero dati dispositivi esterni

Se le foto sono state cancellate o perse da dispositivi esterni, come schede di memoria, scheda SD, unità Flash, USB, o disco rigido esterno, è possibile selezionare una modalità specifica, che generalmente si chiama “recupero dati dispositivi esterni” e procedere. Poi a seconda della guida che ci viene presentata dal software che abbiamo deciso di utilizzare dobbiamo procedere. Oggi in commercio si trovano software comunque che abbracciano a 360° le problematiche di perdita dei dati. Quindi è possibile recuperare anche i file eliminati, e tutto quello che è passato ed è stato eliminato dal cestino. Il recupero è fattibile per un disco formattato, per il recupero di partizioni del computer perse, recupero dei dispositivi esterni, e dei file attaccati dai virus, oltre che recupero di tutti i dati che sono andati perduti a causa di un crash del sistema operativo.Recuperare i ricordi digital

Insomma un recupero a tutto tondo che può soddisfare le esigenze di ripristino da qualsiasi disastro ci abbia colpito; se non possiamo più accedere alle nostre fotografie questo non significa che sono perse per sempre, è semplicemente che sono andate a nascondersi in qualche recondito angolo della memoria del nostro smartphone o del nostro computer. Per recuperarle bisogna soltanto avere pazienza, e un minimo di conoscenza informatica e di software. Oltre che a una minima conoscenza del nostro smartphone o del nostro computer. I software disponibili oggi sono di facile comprensione e di facile utilizzo, con interfacce intuitive e veloci che ci permetteranno di tornare ad ammirare le fotografie che abbiamo scattato nei nostri momenti più divertenti e sereni della nostra vita.