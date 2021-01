Non c’è riposo per il volantino Esselunga. Terminato ieri l’anno con le offerte di Natale, che ci hanno accompagnato per mano alla fine del 2020, ecco il primo “flyer” del 2021.

Propone sconti fino al 50% su tanti prodotti, dalla tavola alla tecnologia. Ed è proprio su quest’ultima categoria che vogliamo soffermarci, poiché l’insegna milanese propone il Redmi Note 9 (by Xiaomi) in versione 128 GB al prezzo speciale di 179 euro. Si tratta di uno dei modelli smartphone più longevi e maggiormente venduti del 2020.

Si tratta di uno smartphone con display da 6,53 pollici Full HD+, quattro fotocamere da 48+16+2+2 Megapixel, selfie camera da 13 Megapixel, processore octa core, Android 10 e connettività NFC.

Il volantino Esselunga 2021 ha validità da domani 2 gennaio (giornata in cui riapriranno i negozi dell’insegna dopo la chiusura festiva di oggi) fino al 13 gennaio.

Per controllare le offerte e trovare tutti i punti vendita che aderiscono alle offerte potete navigare QUI.