Sony PS5 con un importante sconto sul volantino Esselunga

Torna a far parlare di sè il volantino Esselunga, con un’offerta particolarmente vantaggiosa rivolta a tutti i clienti dei negozi dell’insegna lombarda.

L’offerta tech di questa settimana, infatti, permette di portarsi a casa una Sony Playstation 5 al prezzo di 499 euro. Si tratta della versione standard della PS5, con disco integrato da 825 GB, processore AMD Ryzen Zen 2 e risoluzione 8K Ultra HD.

L’offerta del volantino Esselunga è valida dal 12 al 26 aprile e, come sempre, è fino ad esaurimento scorte. Come sempre, se volete approfittare dell’occasione per portarvi a casa una PS5 a meno di 500 euro, vi consigliamo di consultare sul sito della catena l’elenco dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa.

L’offerta di Esselunga è limitata ai negozi fisici dell’insegna.