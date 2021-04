Il nuovo volantino Mediaworld fresco di pubblicazione rilancia gli XDays, giornate dedicate a una super promozione su molti prodotti tecnologici per i quali l’insegna prevede – oltre a imperdibili sconti – anche la consegna standard gratuita.

Gli XDays di Mediaworld partono da oggi, 28 aprile, e saranno validi fino al 6 maggio prossimo.

Coinvolti nella mega-promo tanti segmenti di prodotti: smartphone, naturalmente, computer e smart home, grandi elettrodomestici, incasso, piccoli elettrodomestici, Tv, audio, home e cinema, mobilità elettrica e fotografia. Molti prodotti possono anche essere acquistati con l’aiuto del pagamento a rate con tasso zero.

Ma vediamo qualche esempio: fra gli smartphone segnaliamo i modelli Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6+128 Interstellar Grey e Tropical Grey a 239 euro con sconto di 60 euro, l’iPhone 12 da 128GB Nero o Product Red a 845 euro (invece che 989 euro) che può anche essere pagato in 20 rate da 42,25 euro. Ancora, il Samsung Galaxy A52 è offerto a 339 euro anxiché 379 euro, Huawei P Smart 2021 a 169 euro invece che a 229 euro, TCL 10 Plus è venduto a 249 euro anziché 349 euro (anche in questo caso vale la formula a rate).

Occasioni interessanti riguardano anche il mondo di Tv, con il modello Xiaomi Led a 43 pollici a 349 euro o lo smart Tv Philips da 58″ a 549 euro (anziché 699 euro).

Chi volesse prendere visione delle tantissime promozioni del volantino Mediaworld XDays, può cliccare QUI.