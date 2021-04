Apple avvia la produzione del chip M2

Un rapporto di Nikkei indica che la produzione di massa del chip M2 è stata avviata a basso regime a causa dei problemi globali legati alla pandemia. Molto probabilmente, tutti i problemi saranno risolti entro l’estate e Cupertino sarà in grado di lanciare prodotti con questo processore nella seconda metà dell’anno.

Non sono state offerte specifiche su M2 ma la fonte Nikkei afferma che si baserà su un approccio simile all’M1 includendo CPU, GPU e Neural Engine sotto lo stesso tetto. Il primo dispositivo che potrebbe arrivare con il chip M2 è probabilmente il nuovo MacBook Pro previsto per l’autunno del 2021, probabilmente a ottobre o novembre.

Sebbene sia troppo presto per discutere le capacità prestazionali del chip M2, non c’è dubbio che Apple stia puntando a una maggiore velocità e una maggiore durata della batteria come parte della nuova generazione di Apple Silicon.

L’M1 si basa sullo stesso approccio e le cifre di Apple indicano un notevole aumento delle prestazioni rispetto ai computer della generazione precedente dotati di chip Intel.

“M1 è il primo chip per personal computer costruito utilizzando una tecnologia di processo a 5 nanometri all’avanguardia ed è dotato di ben 16 miliardi di transistor, il massimo che Apple abbia mai inserito in un chip. Presenta il core CPU più veloce del mondo in silicio a bassa potenza, le migliori prestazioni della CPU al mondo per watt, la grafica integrata più veloce del mondo in un personal computer e prestazioni di machine learning rivoluzionarie con il Neural Engine di Apple “, ha affermato Apple.