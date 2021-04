C’è tempo ancora fino a domani per sfruttare la promozione dell’ultimo volantino Unieuro che offre ai suoi clienti la possibilità di acquistare un ampio ventaglio di prodotti pagandoli in dieci mesi, a rate, con tasso zero. In più, la consegna è gratuita.

Si tratta di 341 prodotto appositamente selezioati fra smartphone, noteboook, laptop, Tv, accessori per la pulizia e piccoli e grandi elettrodomestici.

Come sempre, quando c’è in gioco il volantino Unieuro, la parte del leone la fanno gli smartphone: ben 64 infatti i modelli in offerta. Fra questi il Samsung Galaxy S20 FE (6/128 GB), che può essere comprato a 619 euro (con ulteriori 100 euro di sconto in cassa) oppure in 10 rate da 51,90 euro.

Se invece preferite portarvi a casa un Tv, la copertina del volantino Unieuro mostra un 55 pollici 4K di LG, al costo di 449 euro, con la possibilità di pagare in dieci rate da 44,90 euro.

Insomma, le offerte non mancano: se volete consultare il catalogo online lo potete fare sul sito ufficiale dell’insegna di Forlì.