Wacom annuncia ‘One’ Pen Tablet compatibile con Android

Wacom è un marchio leader nel settore della progettazione grafica e dell’arte digitale. Il suo ultimo tablet con penna “One” è ora ufficiale e compatibile con i dispositivi Android.

Annunciato questa settimana al CES 2020 di Las Vegas, funziona anche con PC Windows e MacOS ma renderlo compatibile con Android significa maggiore portabilità. A detta di Wacom, la compatibilità è totale a tutti i dispositivi.

Wacom One è dotato di un display da 13 pollici mentre la penna fornita con One è senza batteria.

Il tablet One pen di Wacom è già disponibile per l’acquisto sia nei negozi online che negozi fisici ad un prezzo ufficiale di 400$. Ancora nessuna informazione per il mercato europeo.