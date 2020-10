Nel corso dell’evento di lancio della serie Huawei Mate 40, Porsche Design e Huawei hanno lanciato il nuovo Porsche Design Huawei Watch GT 2. Si tratta di un’aggiunta classica e lussuosa alla più recente famiglia degli smartwatch del produttore cinese, che segna una rinnovata collaborazione con il prestioso marchio.



Il Porsche Design Huawei Watch GT 2 presenta un corpo in titanio che rende omaggio al design delle supercar tedesche. La cornice, con l’iconico logo Porsche Design, fa da elegante contorno all’orologio, perfettamente integrata con il quadrante.



Lo smartwatch è dotato dell’innovativo cinturino a maglie in titanio con attacco rapido, che gli utenti possono facilmente smontare o regolare, ed è realizzato in titanio e lucidato con un raffinato processo di sabbiatura che offre la finitura opaca. La fibbia, anch’essa in titanio, è impreziosita dall’icona Porsche Design.

Ci sono numerose watch face a tema, fra cui quella con un cronometro che si può azionare e fermare facendo semplicemente un tap sullo schermo dell’orologio.

Per il resto, ci sono tutte le funzioni del GT 2, fra cui una batteria capace di esstendere la sua durata per una decina di giorni, 100 modalità di allenamento, il monitoraggio del sonno, dell’attività cardiaca e della quantità di ossigeno presente nel sangue (SpO2).