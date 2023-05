WhatsApp presenta nuove opzioni personalizzabili per sondaggi e didascalie

WhatsApp ha annunciato diverse nuove funzionalità sul suo blog ufficiale per rendere le sue conversazioni sempre più personalizzabili. L’ultima versione dell’app iOS (23.8.78) e Android (2.23.8.77) presenta varie opzioni per i sondaggi e le didascalie.

In particolare, ora è possibile limitare le risposte a una singola opzione durante la creazione di un sondaggio, e coloro che iniziano il sondaggio possono ricevere una notifica per ogni voto e vedere il numero totale di votanti. Inoltre, i sondaggi possono essere trovati più facilmente tramite la barra di ricerca in home page.

Le didascalie sono state migliorate con la possibilità di aggiungerle a qualsiasi tipo di file, dando ai destinatari maggior contesto quando condividi documenti. È anche possibile includere la didascalia originale quando si trasferisce un contenuto a un’altra conversazione.

In sintesi, questo aggiornamento di WhatsApp offre una maggiore personalizzazione delle conversazioni, dando agli utenti la possibilità di adattare le funzionalità alle proprie esigenze.