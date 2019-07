Xiaomi Black Shark 2 ufficiale, il gaming phone per eccellenza

Circa quattro mesi fa Xiaomi ha lanciato in Cina Black Shark 2 (recensione) e, notizia di oggi, Black Shark 2 Pro è ufficiale con il nuovissimo Snapdragon 855 Plus.

Design e display





Il gaming phone si presenta con un design non molto diverso dalla versione standard: il retro ora ha un aspetto ancora più aggressivo e ci sono luci RGB dappertutto. Il logo si illumina e le doppie fotocamere sono posizionate verticalmente.

Xiaomi Black Shark 2 Pro offre lo stesso display 19.5:9 come il suo predecessore ed ha un pannello AMOLED FHD+ da 6,39 pollici con un lettore di impronte digitali sullo schermo. La latenza al tocco è ora di 34,7 ms rappresentando un miglioramento rispetto alla latenza al tocco di 43,5 ms dello schermo del modello attuale.

Specifiche tecniche

Ci sono solo due opzioni di archiviazione: 12/128 GB e 12/256 GB perché l’aggiornamento più significativo si presenta sotto forma processore grazie all’arrivo di Snapdragon 855 Plus che racchiude un miglioramento del 5% in termini di CPU e del 14% in termini di GPU rispetto allo Snapdragon 855. Su AnTuTu il punteggio è stato talmente alto da superare i 500.000.

Lo spazio di archiviazione è di tipo UFS 3.0, che lo rende il terzo telefono dopo la serie OnePlus 7 e Asus ROG Phone 2 a disporre di spazio di archiviazione USB 3.0 con tali velocità di scrittura e lettura più elevate.

C’è una configurazione a doppia fotocamera sul retro che include un sensore Sony principale da 48 Megapixel con apertura f/1.75 e una fotocamera grandangolare da 13 Megapixel secondaria che è un piccolo aggiornamento rispetto alla fotocamera secondaria da 12 Megapixel del Black Shark 2. La fotocamera frontale è uno obiettivo da 20 Megapixel f / 2.0. La batteria sotto, invece, è un’unità da 4.000 mAh abilitata alla ricarica rapida da 27W.

Uscita e prezzi

Infine, per quanto riguarda i prezzi, lo Xiaomi Black Shark 2 Pro è disponibile in vari colori oltre al nero/verde e argento/blu. Ecco i prezzi:

12 GB di RAM + 128 GB di ROM (circa 400€ al cambio)

12 GB di RAM + 256 GB di ROM – 3.499 Yuan (circa 480€)

Il telefono sarà in vendita a partire dal 2 agosto in Cina. Ancora nessuna indicazioni sul lancio in Italia.