Xiaomi festeggia 200.000 iscritti alla Mi Community italiana

Non sono ancora trascorsi due anni dall’arrivo in Italia, ma Xiaomi può festeggiare in anticipo (il compleanno sarà infatti fra due settimane) poiché il bran cinese ha appena raggiunto il traguardo dei 200.000 iscritti alla Mi Community locale.

E solo conoscendo quale rilievo rivesta la Community di Xiaomi possiamo capire quanta importanza rappresenti il raggiungimento di questo obiettivo.

Da sempre la filosofia di Xiaomi pone grande attenzione nei confronti dei Mi Fan, punto di riferimento per la costante crescita dell’azienda in Italia. La partecipazione attiva alle numerose iniziative proposte online e offline su tutto il territorio, unita a un rapporto unico e sincero, basato sulla fiducia, sulla passione e sulla volontà di portare l’innovazione in maniera capillare in tutto il Paese, hanno permesso di raggiungere questo importante risultato.

“Siamo un brand che per sua natura fa dell’amicizia con i suoi utenti un valore primario. La Mi Community ci ha accolto quando siamo arrivati in Italia, è stata al nostro fianco nel momento delicato che tutti noi stiamo attraversando e sarà tra gli elementi distintivi e fondamentali della nostra ripresa e della nostra continua crescita” – ha dichiarato Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia.