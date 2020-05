Ancora due giorni per poter usufruire dell’offerta tech di Esselunga che, mai come questa settimana, propone in offerta una super promozione. Dopo l’aver deliziato i propri clienti con un corposo “volantone” dal titolo Speciale Multimediale, Esselunga si concentra ora su un songolo prodotto: un televisore da 24 pollici.

L’insegna lombarda propone infatti nella sua offerta tech un Tv LED UNITED 24H42 da 24 pollici a di 69 euro. Un marchio non molto conosciuto dal pubblico ma a un prezzo irripetibile.

UNITED 24H42 è un Tv HD Ready, con risoluzione di 1.366×768 pixel, dotato di un ingresso Scart, 1 ingresso HDMI e uno Usb 2.0 (i cavi non sono inclusi nella promo). Un televisore che il nuovo volantino Esselunga tecnologico propone – ad esaurimento scorte – da oggi 30 aprile fino al 13 maggio.

Certo non vi servirà per sostituire il vostro 50 pollici in salotto, ma potrebbe essere un’ottima scelta per un secondo televisore da collocare in cucina o in camera da letto, dove gli spazi sono sempre un po’ più angusti.

Il Tv LED UNITED 24H42 integra (come da normativa) il tuner DVB-T2 HD (HEVC 10 Bit) così da supportare il digitale terrestre di prossima generazione.

Per leggere l’offerta tech di Esselunga e conoscere tutte le caratteristiche del Tv UNITED 24H42 potete consultare la pagina Internet messa a disposizione dall’insegna lombarda.