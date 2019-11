Xiaomi Italia annuncia Redmi 8 con batteria da 5.000 mAh

Giornata di grandi annunci per Xiaomi. Dopo il lancio in Cina di Mi CC9 Pro e dello smartwatch Mi Watch, in Italia Xiaomi amplia la serie Redmi annunciando l’arrivo in Italia di Redmi 8, il nuovo modello della famiglia Redmi.

Redmi 8 si presenta con un display HD+ a goccia da 6,22” (15,8cm), con un rapporto di 19:9, un veloce sensore di impronte digitali e una batteria ad alta capacità da 5.000mAh, che consente agli utenti ore e ore di utilizzo con ogni singola carica e il supporto per la ricarica rapida da 18W tramite USB Type-C.

Redmi 8: doppia fotocamera

Lo smartphone dispone di una configurazione a doppia fotocamera da 12 Megapixel +2 Megapixel. La fotocamera secondaria da 2 Megapixel garantisce il rilevamento della profondità per migliorare i ritratti. Il dispositivo è dotato inoltre di una fotocamera frontale da 8 Megapixel, per consentire scatti in modalità Ritratto AI da entrambe le angolazioni.

Redmi 8, alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 439 octa-core, sarà disponibile nella versione 4GB+64GB, con uno slot 2+1 dual SIM e un supporto dedicato per schede microSD che consente un’ulteriore espansione della memoria fino a 512GB.

“La serie Redmi continua a registrare un grande successo e i Mi Fan italiani continuano a chiedere sempre più innovazione; per questo abbiamo deciso di rendere subito disponibile anche in Italia Redmi 8, uno smartphone che conferma il nostro impegno a rendere disponibile la migliore tecnologia per tutti a prezzi accessibili” – afferma Davide Lunardelli, Spokesperson and Head of Marketing di Xiaomi Italia.

Prezzo e disponibilità

Sarà possibile acquistare lo smartphone Redmi 8 – nelle colorazioni Onxy Black e Sapphire Blue – in esclusiva con Wind Tre, presso i negozi Wind e i 3Store, oltre che nelle principali catene di distribuzione, in abbinamento alle offerte dei brand Wind e 3 al prezzo di 169,90 euro.