Xiaomi Mi Mix Alpha compare sul sito indiano del produttore cinese

C’è ancora più di una speranza di poter stringere fra le mani, prima o poi, lo Xiaomi Mi Mix Alpha. Presentato parecchi mesi fa, lo smartphone del produttore cinese non è mai arrivato sul mercato nonostante alcuni prototipi abbiamo fatto la loro apparizione sul web.

Ora che tutti sono concentrati sul segmento dei pieghevoli, Xiaomi ci offre una speranza. Quella di poter davvero vedere il dispositivo nei negozi nei prossimi mesi.

Ovvio che, come tutti i telefoni così particolari, Xiaomi Mi Mix Alpha sia destinato a essere distribuito su pochi mercati e in una tiratuta limitata.



Tuttavia, notizia di oggi, oltre che in Cina, il Mi Mix Alpha potrebbe anche essere commercializzato in India. Lo si desume dalla landing page che è appena stata attivata sulla pagina ufficiale di Xiaomi India. Una speranza in più dopo che l’azienda cinese aveva ufficialmente ritardato il dispositivo indefinitamente.



Tuttavia, non esiste alcuno statement ufficiale di Xiaomi sullo stato del dispositivo, quindi tutto ciò che possiamo fare per ora è aspettare. E sperare.



