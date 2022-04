Xiaomi Mix Fold 2, il primo al mondo in grado di piegarsi di 360° [RUMORS]

Secondo nuove indiescrezioni dalla Cina, Xiaomi MIX Fold 2 sarà annunciato nel corso del 2022 senza essere accompagnato da un MIX 5. A stupire però sono i rumors che indicano il MIX Fold 2 come il primo smartphone al mondo con una cerniera in grado di piegarsi fino a 360 gradi.

Un altro informatore, @Shadow_Leak, ha condiviso ulteriori informazioni. Il codice modello del telefono è “22061218C” e ci sarà perfino il supporto ad uno stilo come il Fold di Samsung.

Sarà il SoC Snapdragon 8 Gen 1 ad alimentare questo gioiello tecnologico, affiancato poi da una “grande batteria” e una fotocamera sotto il display. Per quanto riguarda i suoi display, il leaker ha condiviso solo i dettagli del pannello principale che misurerà 8,1 pollici e sarà di tipo QHD+ con frequenza di aggiornamento adattiva.

Data di presentazione

Un’ipotetica presentazione è prevista per fine estate/inizio autunno. Da considerare, infine, che il primo modello non ha mai varcato i confini cinesi. Ci auguriamo quindi che il MIX Fold 2 diventi disponibile anche in Europa.