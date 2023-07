Xiaomi Mix Fold 3, la prima immagine su Weibo ne conferma le caratteristiche

Xiaomi ha confermato all’inizio di questo mese che il Mix Fold 3 arriverà ad agosto, con un design migliorato per garantire una maggiore resistenza del corpo pieghevole. Oggi il profilo ufficiale su Weibo ha nuovamente confermato la notizia e ha aggiunto che ci sarà, in collaborazione con Leica, un nuovo “sistema quad-cam con messa a fuoco ottica completa”.

Ciò significa che il Mix Fold 3 avrà quattro fotocamere anziché tre come i suoi predecessori. Attualmente solo vivo e Huawei hanno dispositivi pieghevoli con quattro fotocamere sul retro, e entrambi hanno la stessa combinazione che probabilmente si vedrà anche su Xiaomi: grandangolare, ultra grandangolare e due teleobiettivi, di cui uno con lente periscopica. Tuttavia non si esclude qualche cambiando, e per ora ulteriori dettagli non sono ancora stati rilasciati.

La serie di pieghevoli Xiaomi è sempre stata pioniera in molte cose: Mix Fold 2 era il pieghevole più sottile al momento del lancio, mentre il Mix Fold era il primo dispositivo di questo tipo con ricarica veloce a 67W. Tuttavia tutti questi telefoni sono accomunati da una caratteristica: non sono mai usciti dalla Cina. Che il Mix Fold 3 sia la volta buona? Ci possiamo sperare, anche se per ora non abbiamo ancora sentito alcuna voce a riguardo. Vedremo.