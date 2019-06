Xiaomi – Oppo: primi esemplari di smartphone con fotocamere sotto il display | VIDEO

Nello stesso giorno in cui inizia il WWDC 2019 di Apple, sia OPPO che Xiaomi hanno mostrato la loro tecnologia per fotocamere frontali sotto il display.

Un noto informatore, Ben Geskin, ha detto all’inizio di questo mese che OPPO rilascerà uno smartphone con una fotocamera sotto il display nel 2019 e sulla base di queste nuove informazioni potrebbe effettivamente esserci il boom nel 2020.

OPPO ha pubblicato la demo di uno smartphone con fotocamera sotto il display tramite il suo account Twitter ufficiale e il video qui sotto ne mostra il funzionamento. Una volta avviata l’app della fotocamera e passata alla fotocamera frontale, parte del display diventerà nero in modo che la videocamera non abbia interferenze.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲 You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY — OPPO (@oppo) 3 giugno 2019

Chiunque abbia provato questa tecnologia ci ha mostrato dove si trova la fotocamera posizionando il dito sul sensore stesso. La foto scattata non è stata mostrata, il che rende incerto il risultato finale…

Check this out from our R&D team! @Xiaomi continues to innovate and we have some exciting tech up our sleeves. RT if you love under display camera! #xiaomi pic.twitter.com/4Rlzt9uRAd— Alvin Tse (@atytse) 3 giugno 2019