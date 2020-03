Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max: super display e quattro fotocamere

Xiaomi ha presentat Redmi Note 9 Pro Max. Il telefono ha uno schermo da 6,67″ in un corpo piuttosto compatto, offre quattro fotocamere sul retro e un sensore anteriore per selfie posto all’interno di un piccolo foro nel display.



Redmi Note 9 Pro Max integra il chipset Qualcomm Snapdragon 720G da 8 nm, accoppiato con 6 o 8 GB di RAM e 128 GB di memoria.



Le quattro fotocamere sul retro sono racchiuse in un modulo quadrato rialzato con il flash led posizionato più sotto. L’ottica principale ha un sensore da 64 Megapixel ed è coadiuvato da un sensore ultrawide da 8 Megapixel con ampiezza di 119 gradi. C’è poiuna fotocamera macro da 5 Megapixel e un sensore di profondità da 2 Megapixel. Note 9 Pro Max supporta anche file RAW e una modalità notte migliorata.

La fotocamera selfie è da 32 Megapixel, che è la risoluzione più alta di sempre in uno smartphone Redmi Note.

Il Redmi Note 9 Pro Max è dotato di una batteria da 5.020 mAh e di un supporto per la ricarica rapida da 33 W.



Il Note 9 Pro Max ha vetro Gorilla Glass 5 su entrambi i lati ed è disponibile in tre colori: Aurora Blue, Glacier White e Interstellar Black.



Veniamo ai prezzi delle diverse versioni del telefono, dipendenti dalle molteplici opzioni di memoria: 6/64 GB (a 180 euro), 6/128 GB (a 205 euro) e 8/128 GB (a 225 euro).