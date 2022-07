Xiaomi Smart Band 7 Pro svelata in un video ufficiale

Dopo il lancio europeo della versione “standard”, Xiaomi ha già pronta la versione “Pro” della sua Smart Band 7. Per la prima volta, il suo design è stato appena svelato in un breve video pubblicato sul Weibo del brand (via XD).

La prima notevole differenza è ovviamente nella dimensione dello schermo che sembra molto più grande del modello che conosciamo. Possiamo anche evidenziare una qualità costruttiva leggermente superiore con un case in metallo: la differenza tra un braccialetto connesso e uno smartwatch sembra essere sempre più importante.

Due colori

Digital Chat Station ha anche pubblicato due foto del futuro orologio da polso. Le immagini evidenziano principalmente due colori: nero e bianco-crema. I colori sembrano essere disponibili sulla custodia, con un effetto leggermente dorato per il bianco e un riflesso bluastro per il nero. Sfortunatamente, al momento non sappiamo se questo braccialetto offrirà nuove funzionalità come NFC, GPS e altri sensori.

Ricordiamo che l’annuncio ufficiale della Xiaomi Smart Band 7 Pro è previsto per il 4 luglio a fianco alla gamma Xiaomi 12.