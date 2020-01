Xiaomi: su Amazon nuovi prodotti per la casa domotica e il tempo libero

Si amplia l’ecosistema Xiaomi diventando più accessibile, almeno in Italia. Il produttore cinese ha scelto di promuoverne alcuni dei sui prodotti sul nostro mercato portandoli in promozione su Amazon, il sito di ecommerce di riferimento.



Iacopo Salemmi, Head of Sales di Xiaomi Italia ha anticipato il lancio con queste parole:

«Vogliamo continuare ad offrire i nostri prodotti a prezzi eccezionali cosi che tutti i nostri Mi Fan e appassionati di tecnologia possano avvicinarsi a uno stile di vita connesso più intelligente, grazie alla nostra gamma di prodotti Ecosystem».



Da oggi, saranno disponibili su Amazon i seguenti dispositivi smart connessi alla piattaforma Internet of Things (IoT) di Xiaomi:



• Mi Handheld Vacuum Cleaner: alimentato da un potente motore brushless DC e dalla potente tecnologia a 9 cicloni, Mi Handheld Vacuum Cleaner offre un’aspirazione da 100AW e fino a 100.000 giri/min per una pulizia rapida ed efficace. Dotato di filtro HEPA, Mi Handheld Vacuum Cleaner cattura fino al 99,97% di particelle fino a 0,3 micron – come polvere, polline, peli, capelli e altro ancora. Vengono forniti in dotazione quattro versatili accessori per la pulizia di diverse superfici, oltre a una base di ricarica con supporto a parete per riporlo in modo facile. La promozione è valida fino alla mezzanotte di oggi, 13 gennaio, e fino a esaurimento scorte (500 unità).



• Mi LED Smart Bulb: Con 16 milioni di colori straordinari, temperatura e luminosità del colore regolabili, gli utenti saranno in grado di controllare le luci a distanza grazie all’applicazione Mi Home. Compatibile con Google Assistant, Amazon Alexa e Apple Home Kit. La promozione sarà valida solo nella giornata di domani, 14 gennaio.



• Mi Induction Heating Rice Cooker: il cuociriso a induzione di Xiaomi ha una capienza di 3 Litri, garantisce una cottura ottimale, elimina vapore e chicchi attaccati sul fondo. È inoltre estremamente facile da pulire e da utilizzare e dispone di un controllo intelligente via App, per programmare ed iniziare la cottura in ogni momento, anche da remoto La promozione è valida fino al 31 gennaio.



• Metal Carry-on Luggage 20”: realizzata con una lega di alluminio-magnesio di grado aerospaziale, questa valigia è estremamente resistente e dotata di doppia serratura con combinazione TSA che garantisce un alto livello di sicurezza. Il manico ergonomico assicura una presa maneggevole e comoda, mentre le quattro diverse regolazioni in altezza garantiscono un comfort su misura. Inoltre, le ruote girevoli a 360° riducono il rumore e assorbono gli urti, rendendo agevole il trasporto su tutte le superfici. Offre una capacità di 31 litri e rispetta le dimensioni standard del bagaglio a mano e ha un peso di 4,2 kg. Disponibile nelle colorazioni Black, Grey e Blue. La promozione è valida fino al 31 gennaio.