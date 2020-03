Xiaomi svela la ricarica wireless rapida da 40W

Xiaomi ha appena annunciato tramite Weibo la sua tecnologia di ricarica wireless da 40W. Cheng ha condiviso un video che mostra questa tecnologia in azione, in grado di caricare una batteria da 2.280 mAh fino al 57% in 20 minuti. Per una ricarica completa, sono necessari solo 40 minuti e sarà interessante vedere come Xiaomi gestirà il calore, perché è proprio questo il problema principale.

Vivo ha recentemente dimostrato il suo smartphone APEX 2020 con ricarica wireless da 60W ma questa tecnologia non è ancora disponibile sul mercato.

La ricarica wireless è utile perché non è necessario collegare il telefono ogni volta che è necessario caricarlo, è sufficiente inserirlo in un caricabatterie wireless.

Molti produttori di smartphone hanno già utilizzato la ricarica wireless e questa soluzione sta diventando sempre più veloce. L’augurio è che le aziende trovino il modo di minimizzare gli svantaggi.

Rricarica cablata da 100W

Xiaomi ha anche mostrato una ricarica cablata da 100W alla fine dello scorso anno. Ad oggi, però, la ricarica più veloce supportata da uno smartphone Xiaomi è la ricarica da 50W nel Mi 10 Pro.